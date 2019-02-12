АвтоПробег экспресс-решение (без оформления полиса страхования залога)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
для иномарок — до 10 лет, для отечественных ТС (Lada и УАЗ) — до 4 лет на момент получения кредита
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 500 000
для отечественных ТС — до 800 тыс.
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
16,9—18,9%
в зависимости от суммы кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту).
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется подтверждение дохода;
- возможность учета совокупного дохода семьи ( супруг(-а) может выступать в качестве созаемщика/поручителя);
- возможность оформления автомобиля на поручителя;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий;
- не требуется оформлением полиса страхования залога
Особые ограничения
- повышенная ставка без личного страхования
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
- для отечественных ТС первоначальный взнос - от 30%
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Дата актуализации
12.02.2019 11:41