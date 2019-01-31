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Татсоцбанк, автокредит

Семейное решение

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    200 000—1 600 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    10,5—11,5%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п., если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды; + 1 п. п., если доход заемщика либо его супруга подтверждается справкой по форме Банка при сумме кредита менее 700 тыс. рублей; + 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    28 лет—65 лет
    для женщин до 60 лет (на момент погашения кредита)
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • другие документы, кроме справок о доходах
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • низкая процентная ставка;
    • предоставляется ИП;
    • возможность включить стоимость КАСКО и доп. оборудования в сумму кредита;
    • погашение кредита дифференцированными платежами;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется согласие супруга(и) на получение кредита;
    • требуется наличие стационарного телефона;
    • требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита;
    • требуется заключение договора банковского счета;
    • требуется наличие не менее одного ребенка
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п., если доход заемщика либо его супруга подтверждается справкой по форме Банка при сумме кредита менее 700 тыс. рублей;
    • ставка выше на 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля;
    • ставка выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей;
    • ставка выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»;
    • ставка выше на 2 п. п., если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды;
    • мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • до оформления кредита с заемщика взимается единовременный платеж в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в Региональную общественную организацию «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения
  • Дата актуализации
    31.01.2019 14:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Семейное решение» в 3 городах России

Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
Адрес
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
ОГРН
1021600000256
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