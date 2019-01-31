Семейное решение
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—1 600 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
10,5—11,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей; + 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»; + 2 п. п., если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды; + 1 п. п., если доход заемщика либо его супруга подтверждается справкой по форме Банка при сумме кредита менее 700 тыс. рублей; + 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
28 лет—65 лет
для женщин до 60 лет (на момент погашения кредита)
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- низкая процентная ставка;
- предоставляется ИП;
- возможность включить стоимость КАСКО и доп. оборудования в сумму кредита;
- погашение кредита дифференцированными платежами;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется согласие супруга(и) на получение кредита;
- требуется наличие стационарного телефона;
- требуется регистрация и место работы в регионе выдачи кредита;
- требуется заключение договора банковского счета;
- требуется наличие не менее одного ребенка
- ставка выше на 1 п. п., если доход заемщика либо его супруга подтверждается справкой по форме Банка при сумме кредита менее 700 тыс. рублей;
- ставка выше на 5 п. п. при нарушении разрешенного использования залогового автомобиля;
- ставка выше на 0,5 п. п. для индивидуальных предпринимателей;
- ставка выше на 2 п. п. если приобретаемый автомобиль согласно ПТС относится к категории «грузовой»;
- ставка выше на 2 п. п., если приобретаемый автомобиль будет использован в качестве такси, для учебной езды;
- мужчинам в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- до оформления кредита с заемщика взимается единовременный платеж в размере 1000 (Одна тысяча) рублей в Региональную общественную организацию «Татарстанское Республиканское объединение ветеранов безопасности дорожного движения
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Дата актуализации
31.01.2019 14:47
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Семейное решение» в 3 городах России
Справочная информация
АО «Банк социального развития Татарстана «Татсоцбанк»
420111, г. Казань, ул. Чернышевского, д. 18/23
1021600000256
в вашем городе
Казань
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