Тинькофф Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 2000 года выпуска

Экспресс-кредит да

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,3—23,6%

— 5,7—6,4 п. п. при наличии личного страхования (определяется по результатам оценки платежеспособности клиента)

Мораторий на досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—70 лет

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы первоначальный взнос от 0%; не требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода не требуется; рассмотрение заявки - до 2 часов; возраст автомобиля - до 18 лет Минусы повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 5,7-6,4 п. п. при наличии личного страхования (определяется по результатам оценки платежеспособности клиента)

Дата актуализации 04.02.2019 14:25 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Тинькофф Автокредит» в 1 городе России

Справочная информация АО «Тинькофф Банк» Адрес 123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1 Сайт www.tinkoff.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 112 посмотреть на карте Телефоны 8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам 8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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