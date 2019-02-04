Тинькофф Автокредит
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
не старше 2000 года выпуска
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Экспресс-кредит
да
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—1 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
16,3—23,6%
— 5,7—6,4 п. п. при наличии личного страхования (определяется по результатам оценки платежеспособности клиента)
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—70 лет
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- первоначальный взнос от 0%;
- не требуется страхование КАСКО;
- подтверждение дохода не требуется;
- рассмотрение заявки - до 2 часов;
- возраст автомобиля - до 18 лет
Особые ограничения
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 5,7-6,4 п. п. при наличии личного страхования (определяется по результатам оценки платежеспособности клиента)
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Дата актуализации
04.02.2019 14:25