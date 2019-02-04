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Тинькофф Банк, автокредит

Тинькофф Автокредит

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Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    не старше 2000 года выпуска
  • Экспресс-кредит
    да
  • Возможность обратного выкупа
    да
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—1 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    16,3—23,6%
    — 5,7—6,4 п. п. при наличии личного страхования (определяется по результатам оценки платежеспособности клиента)
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—70 лет
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • первоначальный взнос от 0%;
    • не требуется страхование КАСКО;
    • подтверждение дохода не требуется;
    • рассмотрение заявки - до 2 часов;
    • возраст автомобиля - до 18 лет
    Минусы
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 5,7-6,4 п. п. при наличии личного страхования (определяется по результатам оценки платежеспособности клиента)
  • Дата актуализации
    04.02.2019 14:25
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Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Тинькофф Автокредит» в 1 городе России

Справочная информация
АО «Тинькофф Банк»
Адрес
123060, г. Москва, 1-й Волоколамский пр-д, д. 10, стр. 1
Сайт
www.tinkoff.ru
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Телефоны
8 800 555-77-78 — горячая линия по кредитным картам
8 800 555-22-77 — горячая линия по вкладам и счетам

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