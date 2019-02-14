Автокредит с остаточным платежом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Возможность обратного выкупа да

Срок кредита 2 года—3 года

с возможностью пролонгации - до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

но не более 75% от стоимости автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 30%

Cтавка по кредиту 15,85%

зависит от вида транспортного средства; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—60 лет

для женщин, от 25 до 65 лет для мужчин; на момент окончания срока действия договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия В рамках продукта заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; пролонгация срока кредита — до 5 лет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; рассмотрение заявки - 1 рабочий день; возможность привлечения со-заемщика, в случае если заемщик не соответствует требованиям банка; личное страхование не влияет на ставку Минусы первоначальный взнос - от 30%; требуется страхование КАСКО; требуется наличие постоянной регистрации и осуществление трудовой деятельности в регионах, одобренных банком для кредитования Особые ограничения ставка выше на 0,5 п. п. при отсутствии документов, подтверждающих доход; максимальный размер остаточного платежа от 45% до 50% от стоимости автомобиля; срок кредита можно продлить - до 5 лет

Дата актуализации 14.02.2019 10:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит с остаточным платежом» в 1 городе России

Справочная информация ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк» Адрес 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Санкт-Петербург Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-93-93 — единая справочная служба

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