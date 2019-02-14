Автокредит с остаточным платежом
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Возможность обратного выкупа
да
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Срок кредита
2 года—3 года
с возможностью пролонгации - до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
но не более 75% от стоимости автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
30%
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Cтавка по кредиту
15,85%
зависит от вида транспортного средства; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
22 года—60 лет
для женщин, от 25 до 65 лет для мужчин; на момент окончания срока действия договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
В рамках продукта заемщик вносит ежемесячные платежи меньшего размера на протяжении всего срока кредита по сравнению со стандартными условиями, за исключением последнего месяца. Варианты погашения остаточного платежа: за счет собственных средств; реализация автомобиля через автосалон; пролонгация срока кредита — до 5 лет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- рассмотрение заявки - 1 рабочий день;
- возможность привлечения со-заемщика, в случае если заемщик не соответствует требованиям банка;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- первоначальный взнос - от 30%;
- требуется страхование КАСКО;
- требуется наличие постоянной регистрации и осуществление трудовой деятельности в регионах, одобренных банком для кредитования
- ставка выше на 0,5 п. п. при отсутствии документов, подтверждающих доход;
- максимальный размер остаточного платежа от 45% до 50% от стоимости автомобиля;
- срок кредита можно продлить - до 5 лет
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Дата актуализации
14.02.2019 10:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит с остаточным платежом» в 1 городе России
Справочная информация
ПАО «Балтийский Инвестиционный Банк»
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Дивенская, д. 1
в вашем городе
Санкт-Петербург
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