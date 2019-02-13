Партнерский без КАСКО (Lada)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
отечественный новый
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Марка, модель
Lada
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
2 года—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—900 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
16,8%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—75 лет
на дату окончания срока кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- отсутствие требований по минимальному трудовому стажу заемщика;
- рассмотрение заявки - 15 минут;
- не требуется страхование КАСКО
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
13.02.2019 14:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Партнерский без КАСКО (Lada)» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «Сетелем Банк»
125124, г. Москва, ул. Правды, д. 26
в вашем городе
Москва
8 (495) 644-33-44