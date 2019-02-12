Chevrolet NIVA (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Chevrolet

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 500 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,9%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту).

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы низкая ставка; не требуется подтверждение дохода; не требуется страхование КАСКО; возможность предоставления индивидуальным предпринимателям; досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий; срок рассмотрения заявки – от 30 минут

Дата актуализации 12.02.2019 11:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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