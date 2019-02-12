Chevrolet NIVA (без КАСКО)
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
Chevrolet
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15,9%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
21 год—65 лет
на дату погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту).
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
- низкая ставка;
- не требуется подтверждение дохода;
- не требуется страхование КАСКО;
- возможность предоставления индивидуальным предпринимателям;
- досрочное (полное и частичное) погашение с первого месяца без комиссий;
- срок рассмотрения заявки – от 30 минут
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Дата актуализации
12.02.2019 11:52