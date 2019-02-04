Дилер

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—7 лет

шаг - 12 месяцев

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 13%

— 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Особые условия Данный кредитный продукт действует на покупку нового автомобиля у официального дилера.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы предоставляется ИП; рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня; первоначальный взнос - от 10% Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; при сумме кредита более 1,2 млн рублей минимальный стаж на последнем месте работы от 6 месяцев; при покупке автомобиля стоимостью более 1 млн рублей первоначальный взнос - от 20%; требуется постоянная регистрация на территории СЗФО и ЦФО при сумме кредита свыше 1 млн. рублей; при сумме кредита более 1,2 млн. рублей необходимо предоставить копию свидетельства о регистрации ИП

Дата актуализации 04.02.2019 15:30

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Дилер» в 2 городах России

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