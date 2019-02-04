Дилер (без ПВ)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Экспресс-кредит
да
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Срок кредита
1 год—7 лет
шаг - 12 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
14%
— 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Особые условия
Данный кредитный продукт действует на покупку нового автомобиля у официального дилера.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- подтверждение дохода не требуется;
- предоставляется ИП;
- рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня;
- без первоначального взноса
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка без личного страхования
- ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке
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Дата актуализации
04.02.2019 15:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Дилер (без ПВ)» в 2 городах России
Справочная информация
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