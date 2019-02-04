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Заубер Банк, автокредит

Автокредит без посредников

Основные сведения
  • Продавец
    частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5 лет на момент погашения кредита
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
    шаг - 12 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    10—21%
    зависит от срока кредита и величины первоначального взноса; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ;
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • предоставляется ИП;
    • рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня;
    • первоначальный взнос - от 10%
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка без личного страхования;
    • требуется постоянная регистрация в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке;
    • при сумме кредита более 1,2 млн рублей минимальный стаж на последнем месте работы от 6 месяцев;
    • при покупке автомобиля стоимостью более 1,2 млн рублей первоначальный взнос - от 20%
  • Дата актуализации
    04.02.2019 16:52
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит без посредников» в 2 городах России

Справочная информация
АО «Заубер Банк»
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
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