Автокредит без посредников (без ПВ и КАСКО)
Основные сведения
-
Продавец
частное лицо
-
Вид транспортного средства
легковой автомобиль
-
Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
-
Возраст транспортного средства
до 15 лет на момент погашения кредита
-
Экспресс-кредит
да
-
Срок кредита
1 год—7 лет
шаг - 12 месяцев
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
100 000—1 000 000
-
Минимальный первоначальный взнос
0%
-
Cтавка по кредиту
18—23%
зависит от срока кредита;- 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 1 п. п. без справки 2-НДФЛ
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Возраст заёмщика
21 год—60 лет
до 55 лет для женщин на момент окончания кредита
-
Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
3 месяца
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- предоставляется ИП;
- рассмотрение заявки в течение одного рабочего дня;
- без первоначального взноса;
- не требуется страхование КАСКО
Особые ограничения
- повышенная ставка без личного страхования;
- требуется постоянная регистрация в г. Санкт-Петербург и ЛО, г. Москва и МО
- ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка выше на 1 п. п. без справки 2-НДФЛ;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке
-
Дата актуализации
04.02.2019 16:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит без посредников (без ПВ и КАСКО)» в 2 городах России
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
в вашем городе
Москва
(812) 640-07-02
(812) 640-07-04