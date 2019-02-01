Автокредит на поддержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет для отечественных, китайских, индийских марок; до 15 лет для иномарок на момент окончания кредита

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 19,9—20,9%

зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. при отказе от полиса каско

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 0,6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; невысокая ставка Минусы альтернативные способы подтверждения дохода; невысокая ставка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет либо документ об отсрочке; допустимые категории автомобилей - B,C,D,E; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка выше на 2 п. п. при отказе от полиса каско

Дата актуализации 01.02.2019 15:38

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит на поддержанный автомобиль» в 5 городах России

Справочная информация АО «Банк «Вологжанин» Адрес 160001, г. Вологда, ул. Батюшкова, д. 11 Отделения и банкоматы в вашем городе Вологда Отделения 9 Банкоматы 19 посмотреть на карте Телефоны (8172) 21-18-19

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