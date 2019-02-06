Genesis Express

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Genesis

Экспресс-кредит да

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 15,3—16,8%

зависит от первоначального взноса; − 2—3 п. п. при наличии личного страхования; − 1—2 п. п. при наличии страхования GAP

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка при отсутствии личного страхования и страхования GAP Особые ограничения ставка ниже на 2-3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 1-2 п. п. при наличии страхования GAP

Дата актуализации 06.02.2019 17:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Genesis Express» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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