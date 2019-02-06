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Русфинанс Банк, автокредит

Genesis Express

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    Genesis
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    15,3—16,8%
    зависит от первоначального взноса; − 2—3 п. п. при наличии личного страхования; − 1—2 п. п. при наличии страхования GAP
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
  • Подтверждение дохода
    другие документы, кроме справок о доходах
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется заявление на открытие вклада;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования и страхования GAP
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2-3 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 1-2 п. п. при наличии страхования GAP
  • Дата актуализации
    06.02.2019 17:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Genesis Express» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 276-44-11

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