Новый автомобиль (без КАСКО)
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—4 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15,5—16,5%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2 п. п. при наличии личного страхования
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Возраст заёмщика
23 года—60 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- при первоначальном взносе от 30% возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- предоставляется ИП;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- возможно оформление автомобиля на созаемщика;
- крупная сумма кредита;
- альтернативные способы подтверждения дохода
- страхование КАСКО не требуется
Особые ограничения
- требуется регистрация в регионе предоставления кредита;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
07.02.2019 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль (без КАСКО)» в 4 городах России
Справочная информация
АО «Нижневолжский коммерческий банк»
410012, г. Саратов, ул. Рахова, д. 129
1026400001858
в вашем городе
Саратов
(8452) 34-43-44