Специальная программа с «Foton»
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
отечественный новый
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Марка, модель
Foton
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
200 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
6—15,25%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. при покупке полиса «Частичное КАСКО»
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—66 лет
от 21 лет на момент предоставления кредита, до 66 лет на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Распространяется на марки FOTON моделей Aumark экологического класса не выше 4 категории В, С разрешенная масса которых не превышает 16 тонн.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок кредитования;
- не требуется подтверждение дохода;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- срок рассмотрения заявки до 4-х рабочих дней с момента предоставления полного комплекта документов
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет или документ об отсрочке;
- ставка выше на 0,5 п. п. при покупке полиса «Частичное КАСКО»
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Дата актуализации
06.02.2019 12:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Специальная программа с «Foton»» в 21 городе России
Справочная информация
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