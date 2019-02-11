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Севастопольский Морской Банк, автокредит

На покупку автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    3 мес.—3 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
    не более 85% стоимости приобретаемого нового автомобиля
  • Минимальный первоначальный взнос
    25%
  • Cтавка по кредиту
    15—18%
    зависит от первоначального взноса, срока и возраста автомобиля
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—66 лет
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • возможность привлечения созаемщиков
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • подтверждение дохода справкой 2НДФЛ;
    • требуется постоянная регистрация в районе предоставления кредита;
    • рассмотрение заявки до 5 рабочих дней
    Особые ограничения
    • штраф за несвоевременное предоставление ПТС и СТС в размере 10 тыс. рублей
  • Дата актуализации
    11.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На покупку автомобиля» в 11 городах России

Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(692) 53-90-31

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