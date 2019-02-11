На покупку автомобиля
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Срок кредита
3 мес.—3 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
не более 85% стоимости приобретаемого нового автомобиля
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Минимальный первоначальный взнос
25%
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Cтавка по кредиту
15—18%
зависит от первоначального взноса, срока и возраста автомобиля
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—66 лет
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- возможность привлечения созаемщиков
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- подтверждение дохода справкой 2НДФЛ;
- требуется постоянная регистрация в районе предоставления кредита;
- рассмотрение заявки до 5 рабочих дней
- штраф за несвоевременное предоставление ПТС и СТС в размере 10 тыс. рублей
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Дата актуализации
11.02.2019 17:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На покупку автомобиля» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
в вашем городе
Севастополь
(692) 53-90-31