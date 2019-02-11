На покупку автомобиля

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Срок кредита 3 мес.—3 года

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

не более 85% стоимости приобретаемого нового автомобиля

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту 15—18%

зависит от первоначального взноса, срока и возраста автомобиля

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—66 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы возможность привлечения созаемщиков Минусы требуется страхование КАСКО; подтверждение дохода справкой 2НДФЛ; требуется постоянная регистрация в районе предоставления кредита; рассмотрение заявки до 5 рабочих дней Особые ограничения штраф за несвоевременное предоставление ПТС и СТС в размере 10 тыс. рублей

Дата актуализации 11.02.2019 17:57

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На покупку автомобиля» в 11 городах России

Справочная информация АО «Севастопольский Морской Банк» Адрес 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а Отделения и банкоматы в вашем городе Севастополь Отделения 15 Банкоматы 19 посмотреть на карте Телефоны (692) 53-90-31

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