Отсрочка
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
на момент окончания кредита: не более 10 лет для российских и китайских автомобилей, не более 15 лет для иномарок
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Срок кредита
1 год—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
300 000—10 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
13,2—24,4%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2,2—2,5 п. п. при наличии личного страхования; + 0,2 п. п. при оформлении КАСКО в несогласованной с банком страховой компании
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- возможность оформить кредит без первоначального взноса;
- возможность включить стоимость КАСКО и личного страхования в сумму кредита;
- возможно приобретение автомобиля у частного лица;
- альтернативные способы подтверждения дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- запредельно высокая надбавка к ставке за отказ от личного страхования
- при наличии личного страхования ставка ниже на 2,2-2,5 п. п.;
- при оформлении страхования КАСКО в несогласованной с банком страховой компании ставка выше на 0,2 п. п.
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Дата актуализации
31.01.2019 15:56