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БайкалИнвестБанк, автокредит

Отсрочка

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    на момент окончания кредита: не более 10 лет для российских и китайских автомобилей, не более 15 лет для иномарок
  • Срок кредита
    1 год—7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    300 000—10 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    13,2—24,4%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2,2—2,5 п. п. при наличии личного страхования; + 0,2 п. п. при оформлении КАСКО в несогласованной с банком страховой компании
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    на момент окончания кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • возможность оформить кредит без первоначального взноса;
    • возможность включить стоимость КАСКО и личного страхования в сумму кредита;
    • возможно приобретение автомобиля у частного лица;
    • альтернативные способы подтверждения дохода
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • запредельно высокая надбавка к ставке за отказ от личного страхования
    Особые ограничения
    • при наличии личного страхования ставка ниже на 2,2-2,5 п. п.;
    • при оформлении страхования КАСКО в несогласованной с банком страховой компании ставка выше на 0,2 п. п.
  • Дата актуализации
    31.01.2019 15:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Отсрочка» в 43 городах России

Справочная информация
АО «БайкалИнвестБанк»
Адрес
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ОГРН
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