Отсрочка

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый отечественный подержанный

Возраст транспортного средства на момент окончания кредита: не более 10 лет для российских и китайских автомобилей, не более 15 лет для иномарок

Срок кредита 1 год—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—10 000 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 13,2—24,4%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 2,2—2,5 п. п. при наличии личного страхования; + 0,2 п. п. при оформлении КАСКО в несогласованной с банком страховой компании

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; возможность оформить кредит без первоначального взноса; возможность включить стоимость КАСКО и личного страхования в сумму кредита; возможно приобретение автомобиля у частного лица; альтернативные способы подтверждения дохода Минусы требуется страхование КАСКО; запредельно высокая надбавка к ставке за отказ от личного страхования Особые ограничения при наличии личного страхования ставка ниже на 2,2-2,5 п. п.; при оформлении страхования КАСКО в несогласованной с банком страховой компании ставка выше на 0,2 п. п.

Дата актуализации 31.01.2019 15:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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