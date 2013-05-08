Сила характера

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель BMW

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 200 000—8 500 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 8—13,5%

зависит от срока кредита и подтверждения дохода

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Программа позволяет приобрести новые автомобили BMW 1 серии (F20), BMW 3 серии (F30/T30), BMW 3 серии GT (F34), BMW 4 серии (F32/F33/F36), BMW 5 серии (F10/T10/G30), BMW 6 серии (F12/F13/F06), BMW 6 серии GT (G32), BMW X1 (E84/F48), BMW X2 (F39), BMW X3 (F25/T25/G01), BMW X4 (F26//G02), BMW X5 (F15/T15), BMW X6 (F16/T16), BMW M серии (кроме М5). Действует до 31 марта 2019 года.

Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 20—55% от стоимости автомобиля.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможно включить стоимость КАСКО в сумму кредита; низкая ставка; крупная сумма кредита; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения при кредитовании без подтверждения дохода минимальный первоначальный взнос - 40%; с КАСКО по программе BMW Страхование минимальный первоначальный взнос - 10%; кредит на приобретение автомобилей BMW 1 серии, BMW 3 серии и X1 выдается без первоначального взноса; для автомобилей BMW 6 и 7 серий, X6, а также всех М моделей минимальный первоначальный взнос - 25% (20% с КАСКО по программе BMW Страхование); для мужчин в возрасте от 22 до 27 лет требуется военный билет; для заемщиков в возрасте от 18 до 22 лет и старше 60 лет ( 55 лет для женщин) требуется поручитель

Дата актуализации 07.02.2019 12:34

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Сила характера» в 1 городе России

Справочная информация ООО «БМВ Банк» Адрес 125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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