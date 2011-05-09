Special G310
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
мотоцикл
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Марка, модель
BMW
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
135 000—2 500 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
5—11,9%
в зависимости от подтверждения дохода; + 3 п. п. без оформления полиса каско
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Особые условия
Программа распространяется на новые мотоциклы BMW BMW G310 R и BMW G310 GS. Действует до 31 марта 2019 г.
Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 30—55% от стоимости мотоцикла.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- низкая ставка;
- первоначальный взнос от 10%;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- небольшой срок кредитования
- при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос - от 40%;
- при покупке заемщиком полиса личного страхования возможно кредитование без КАСКО с повышением ставки на 3 п. п.
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Дата актуализации
07.02.2019 14:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Special G310» в 1 городе России
Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
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Москва
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