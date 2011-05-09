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БМВ Банк, автокредит

Special G310

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    мотоцикл
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Марка, модель
    BMW
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    135 000—2 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    5—11,9%
    в зависимости от подтверждения дохода; + 3 п. п. без оформления полиса каско
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Программа распространяется на новые мотоциклы BMW BMW G310 R и BMW G310 GS. Действует до 31 марта 2019 г.
    Возможно кредитование с остаточным платежом в размере 30—55% от стоимости мотоцикла.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
    • низкая ставка;
    • первоначальный взнос от 10%;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • небольшой срок кредитования
    Особые ограничения
    • при кредитовании без подтверждения дохода первоначальный взнос - от 40%;
    • при покупке заемщиком полиса личного страхования возможно кредитование без КАСКО с повышением ставки на 3 п. п.
  • Дата актуализации
    07.02.2019 14:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Special G310» в 1 городе России

Справочная информация
ООО «БМВ Банк»
Адрес
125212, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 39а, стр. 1
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-02-69 — единая справочная служба

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