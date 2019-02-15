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Банк Уралсиб, автокредит

Автопартнер с остаточным платежом

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15,4—16,4%
    зависит от первоначального взноса; — 3 п. п. при наличии личного страхования; — 4 п. п. при наличии GAP-страхования; при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Особые условия
    Программа действует при покупке автомобиля в холдингах-партнерах банка: Авилон, Автоспеццентр, Агат, БЦР Моторс, Вагнер, Дакар, Евросиб, Интеркар, Кан Авто, Ключ Авто, Мега Авто, Мэйджор, Независимость, Рольф, ТрансТехСервис, Юг авто.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется подтверждение дохода;
    • возможно включение стоимости КАСКО за первый год в сумму кредита;
    • рассмотрение заявки в течение 1 рабочего дня;
    • возможность предоставления ИП;
    • возможно оформить автомобиль в собственность ближайшего родственника
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 24 лет необходим военный билет либо документ об отсрочке;
    • при наличии отклонений от стандартных условий предоставления кредита ставка может быть увеличена на 1 п. п.;
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 4 п. п. при наличии GAP-страхования;
    • максимальная сумма кредита для ИП - 1,5 млн рублей
  • Дата актуализации
    15.02.2019 10:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автопартнер с остаточным платежом» в 151 городе России

Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ОГРН
1020280000190
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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