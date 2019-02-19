Классический автокредит — Премиальный Плюс
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
иностранный новый
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Срок кредита
2 года—7 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
1 000 000—6 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
13,8—16,2%
— 1,9—2 п. п. при наличии личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
от 18 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
4 месяца
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Стаж работы общий
0,5 лет
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Особые условия
Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж, Кемерово, Новокузнецк, Пермь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Ижевск, Брянск, Рязань, Липецк, Оренбург, Ставрополь.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждение дохода
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика
- ставка ниже на 1,9-2 п. п. при наличии личного страхования
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Дата актуализации
19.02.2019 16:53