Классический автокредит — Премиальный Плюс

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 1 000 000—6 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 13,8—16,2%

— 1,9—2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика от 18 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 0,5 лет

Особые условия Регионы действия программы: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Сургут, Тюмень, Самара, Уфа, Омск, Красноярск, Ярославль, Нижний Новгород, Челябинск, Саратов, Магнитогорск, Новосибирск, Тула, Воронеж, Кемерово, Новокузнецк, Пермь, Волгоград, Ростов-на-Дону, Набережные Челны, Ижевск, Брянск, Рязань, Липецк, Оренбург, Ставрополь.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждение дохода Минусы требуется страхование КАСКО; банк не раскрывает требования к максимальному возрасту заемщика Особые ограничения ставка ниже на 1,9-2 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 19.02.2019 16:53 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Классический автокредит — Премиальный Плюс» в 31 городе России

Справочная информация АО «Кредит Европа Банк» Адрес 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14 ОГРН 1037739326063 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 24 Банкоматы 82 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-77-57 — единая справочная служба (495) 775-77-57

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