АвтоРалли

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 300 000—7 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 14,5%

— 3 п. п. при наличии личного страхования; — 2 п. п. при оформлении карты «Автолюбитель»

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—70 лет

на дату погашения кредита

Подтверждение дохода другие документы, кроме справок о доходах не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение кредита ежемесячно равными суммами (аннуитетные платежи), платёж за первый месяц льготный (состоит только из процентов по кредиту). Срок рассмотрения заявки — до 2 дней.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; стоимость КАСКО можно включить в сумму кредита; досрочное (полное и частичное)погашение с первого месяца без комиссий Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 2 п. п. при оформлении карты «Автолюбитель»

Дата актуализации 22.02.2019 12:55

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «АвтоРалли» в 409 городах России

Справочная информация ПАО «Банк ВТБ» Адрес 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 ОГРН 1027739609391 Сайт www.vtb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 216 Банкоматы 847 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-24-24 — частным клиентам 8 800 200-77-99 — юридическим лицам

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