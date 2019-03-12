DS Специальный

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Марка, модель Citroen

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—5 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 9—13%

зависит от первоначального взноса и срока кредита

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

базовые требования от 23 до 65 лет (на момент окончания кредита)

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ другие документы, кроме справок о доходах справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Распространяется на автомобили марки DS3, DS4 и DS4 Crossback. Оформить кредит также возможно с отсрочкой платежа: заемщик вносит ежемесячные равные платежи в течение срока кредита и последний платеж в конце срока кредита, в виде суммы оставшейся части основного долга и начисленных процентов. Максимальный размер (зависит от срока кредитования) последнего платежа без учета начисленных процентов — 50% от стоимости автомобиля.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; низкая ставка; альтернативные способы подтверждения дохода; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения подтверждение дохода не требуется при сумме кредита до 1 млн. рублей; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; возможно оформление кредита для клиентов/поручителей от 21 года при минимальном первоначальном взносе от 40% и максимальной сумме равной 600 000 руб

Дата актуализации 12.03.2019 15:52

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «DS Специальный» в 1 городе России

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