Автотранспорт новый
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
150 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
18,5%
+ 3 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 2 п. п. при наличии полиса личного страхования
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—60 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- другие документы, кроме справок о доходах
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии полиса личного страхования;
- ставка выше на 3 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
- для мужчин в возрасте до 27 лет необходим военный билет
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Дата актуализации
01.02.2019 13:21
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автотранспорт новый» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Металлургический инвестиционный банк»
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2
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