Новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—6 500 000

зависит от первоначального взноса

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 15,9%

— 1,6 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования; может потребоваться поручительство физ. лица Особые ограничения ставка ниже на 1,6 п. п. при наличии личного страхования; сумма кредита до 2 млн руб. при первоначальном взносе менее 20%; максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 1,5 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей;при первоначальном взносе не менее 40% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4,8 млн рублей; при первоначальном взносе не менее 50% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 6,5 млн рублей

Дата актуализации 11.02.2019 12:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Новый автомобиль» в 34 городах России

Справочная информация АО «ЮниКредит Банк» Адрес 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9 ОГРН 1027739082106 Сайт www.unicreditbank.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 33 Банкоматы 34 посмотреть на карте Телефоны 8 800 700-10-20 — единая справочная служба

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