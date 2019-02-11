Подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент получения кредита, до 15 лет на момент погашения кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 000 000

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 17,9—18,5%

зависит от возраста автомобиля; — 3 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—60 лет

до 55 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить страховые премии в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; максимальный возраст заемщика может быть увеличен на 5 лет при условии предоставления поручителя; при сроке эксплуатации автомобиля более 8 лет на дату погашения кредита первоначальный взнос от 30%; подтверждение дохода не требуется при первоначальном взносе не менее 15% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 920 тыс. рублей; при первоначальном взносе не менее 30% стоимости автомобиля и сумме кредита не более 4 млн рублей; для автомобилей возраст которых не превышает 10 лет на момент получения и 15 лет на момент погашения кредита сумма займа ограничена 1,5 млн руб., минимальная стоимость - 350 тыс. руб, максимальная - 2 млн руб.

Дата актуализации 11.02.2019 13:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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