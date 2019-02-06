Стандарт

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—7 лет

до 3 лет для отечественных автомобилей

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—4 500 000

до 2,4 млн на покупку авто отечественного производства; сумма кредита не может превышать 80% от полной стоимости нового автомобиля и 85% от полной стоимости нового автомобиля в случае приобретения автомобиля иностранного производства в автосалонах-партнерах банка

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 13,75—16,25%

зависит от срока кредита, типа автомобиля, автосалона и организации-работодателя клиента

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 20 лет—65 лет

60 лет для женщин на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя другие документы, кроме справок о доходах

Регистрация по месту получения кредита не требуется

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика; личное страхование не влияет на ставку Минусы требуется страхование КАСКО Особые ограничения при покупке иностранного автомобиля в автосалонах-партнерах банка первоначальный взнос - от 15%; срок кредита до 3 лет для отечественных автомобилей; при покупке отечественного автомобиля максимальная сумма кредита - 2,4 млн рублей; сумма кредита не может превышать 80% от полной стоимости нового автомобиля и 85% от полной стоимости нового автомобиля в случае приобретения автомобиля иностранного производства в автосалонах-партнерах банка

Дата актуализации 06.02.2019 11:19

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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