Стандарт
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
6 мес.—7 лет
до 3 лет для отечественных автомобилей
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—4 500 000
до 2,4 млн на покупку авто отечественного производства; сумма кредита не может превышать 80% от полной стоимости нового автомобиля и 85% от полной стоимости нового автомобиля в случае приобретения автомобиля иностранного производства в автосалонах-партнерах банка
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
13,75—16,25%
зависит от срока кредита, типа автомобиля, автосалона и организации-работодателя клиента
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
20 лет—65 лет
60 лет для женщин на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- другие документы, кроме справок о доходах
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- личное страхование не влияет на ставку
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО
- при покупке иностранного автомобиля в автосалонах-партнерах банка первоначальный взнос - от 15%;
- срок кредита до 3 лет для отечественных автомобилей;
- при покупке отечественного автомобиля максимальная сумма кредита - 2,4 млн рублей;
- сумма кредита не может превышать 80% от полной стоимости нового автомобиля и 85% от полной стоимости нового автомобиля в случае приобретения автомобиля иностранного производства в автосалонах-партнерах банка
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Дата актуализации
06.02.2019 11:19