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Газпромбанк, автокредит

Стандарт

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—7 лет
    до 3 лет для отечественных автомобилей
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 500 000
    до 2,4 млн на покупку авто отечественного производства; сумма кредита не может превышать 80% от полной стоимости нового автомобиля и 85% от полной стоимости нового автомобиля в случае приобретения автомобиля иностранного производства в автосалонах-партнерах банка
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    13,75—16,25%
    зависит от срока кредита, типа автомобиля, автосалона и организации-работодателя клиента
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    20 лет—65 лет
    60 лет для женщин на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • другие документы, кроме справок о доходах
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита аннуитетными либо дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО
    Особые ограничения
    • при покупке иностранного автомобиля в автосалонах-партнерах банка первоначальный взнос - от 15%;
    • срок кредита до 3 лет для отечественных автомобилей;
    • при покупке отечественного автомобиля максимальная сумма кредита - 2,4 млн рублей;
    • сумма кредита не может превышать 80% от полной стоимости нового автомобиля и 85% от полной стоимости нового автомобиля в случае приобретения автомобиля иностранного производства в автосалонах-партнерах банка
  • Дата актуализации
    06.02.2019 11:19
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Стандарт» в 213 городах России

Справочная информация
АО «Газпромбанк»
Адрес
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
ОГРН
1027700167110
Сайт
www.gazprombank.ru
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