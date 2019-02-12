Подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет для автомобиля иностранного производства, до 8 лет для отечественного (к моменту окончания срока кредитования)

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 25%

Cтавка по кредиту от 22%

— 4,5 п. п. с личным страхованием; — 0,5 п. п. для «надежных» клиентов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

на момент окончания срока кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 1 год

Особые условия Приобретаемый автомобиль может быть категории «В», «С», «D», «Прицеп».

К «надежным» клиентам относятся клиенты с положительной кредитной историей по действующему/погашенному кредиту в АО «Россельхозбанк», действующему/действовавшему не менее 12 календарных месяцев до даты подачи заявки на кредит/до дня его погашения, и положительной кредитной историей в других банках.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; наличие скидки к ставке для клиентов с положительной кредитной историей ( в т.ч. в других банках) Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования; рассмотрение заявки до 4 рабочих дней; банк не раскрывает максимальную процентную ставку Особые ограничения с личным страхованием ставка ниже на 4,5 п. п. ; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 0,5 п. п. для "надежных" клиентов

Дата актуализации 12.02.2019 14:38 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанный автомобиль» в 1127 городах России

Справочная информация АО «Российский Сельскохозяйственный банк» Адрес 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3 Сайт www.rshb.ru Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 35 Банкоматы 56 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-01-00 — единая справочная служба

18 314