На новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Возраст транспортного средства до 1 года на момент подачи заявки на кредит

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

до 120% оценочной стоимости автотранспортного средства

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 13,7—14,8%

зависит от первоначального взноса; — 4 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—68 лет

на момент окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется ИП Минусы требуется фактическое проживание и место работы в регионе выдачи кредита; требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при сумме кредита до 1,4 млн рублей или первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется; ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 05.02.2019 17:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новый автомобиль» в 26 городах России

Справочная информация ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» Адрес 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-42-02 — единая справочная служба (423) 242-42-42

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