На подержанный автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 12 лет на момент окончания кредитного договора

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита от 100 000

до 120% оценочной стоимости автотранспортного средства

Минимальный первоначальный взнос 15%

Cтавка по кредиту 13,9—15,9%

зависит от первоначального взноса; — 4 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—68 лет

на момент окончания кредитного договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы максимальная сумма кредита не ограничена; длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; низкая ставка Минусы требуется страхование КАСКО; требуется фактическое проживание и место работы в регионе выдачи кредита; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения При сумме кредита до 1,4 млн рублей или первоначальном взносе от 30% подтверждение дохода не требуется; ставка ниже на 4 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 05.02.2019 17:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На подержанный автомобиль» в 26 городах России

Справочная информация ПАО «Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» Адрес 690106, Приморский край, г. Владивосток, Партизанский пр-т, д. 44 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 200-42-02 — единая справочная служба (423) 242-42-42

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