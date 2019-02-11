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Локо-Банк, автокредит

Локо-Авто Люкс

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 5 лет на момент оформления кредита; стоимость автомобиля от 600 000 руб.
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    250 000—5 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    16,4—18,9%
    зависит от первоначального взноса, срока кредита и кредитоспособности заемщика; − 3 п. п. с личным страхованием; + 1 п. п. при оформлении КАСКО в не аккредитованной банком страховой компании; + 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    1,5% от суммы кредита (взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц)
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—68 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Стаж работы общий
    2 года
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • стоимость страховых премий и доп. услуг может быть включена в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • стоимость автомобиля от 600 000 руб.;
    • повышенная ставка без личного страхования;
    • взимается комиссия в виде повышенной процентной ставки в первый месяц;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка или в областях, граничащих с Московской областью
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием;
    • ставка выше на 1 п. п. при оформление КАСКО в не аккредитованной банком страховой компании;
    • ставка выше на 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов;
    • в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц
  • Дата актуализации
    11.02.2019 17:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Локо-Авто Люкс» в 21 городе России

Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Отделения и банкоматы
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Телефоны
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