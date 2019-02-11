Локо-Авто (без КАСКО)

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый иностранный подержанный отечественный новый

Возраст транспортного средства до 16 лет к концу срока кредита

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 19,9%

зависит от первоначального взноса, срока кредита и кредитоспособности заемщика; − 3 п. п. с личным страхованием; + 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании 1,5% от суммы кредита (взимается в виде повышенной процентной ставки в первый месяц)

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Стаж работы общий 2 года

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; возраст автомобиля до 16 лет на момент окончания кредита; стоимость страховых премий и доп. услуг может быть включена в сумму кредита Минусы повышенная ставка без личного страхования; взимается комиссия в виде повышенной процентной ставки в первый месяц; требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка или в областях, граничащих с Московской областью Особые ограничения ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием; ставка выше на 2 п. п. при отмене условия по обеспечению наличия денежных средств на счете не позднее 10 календарных дней до наступления даты погашения кредита и уплаты процентов в период с даты предоставления кредита и до даты первого очередного платежа размер процентной ставки увеличивается на 1,5% в месяц

Дата актуализации 11.02.2019 17:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Локо-Авто (без КАСКО)» в 21 городе России

Справочная информация АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк» Адрес 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 19 Банкоматы 24 посмотреть на карте Телефоны 8 800 250-50-50 — единая справочная служба

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