На новое авто
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
2 года—7 лет
шаг - 12 месяцев
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—6 500 000
максимальная сумма кредита 3 млн рублей при первоначальном взносе менее 20%
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Минимальный первоначальный взнос
0%
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Cтавка по кредиту
14,9—17,9%
зависит от величины первоначального взноса;- 3 п. п. при наличии личного страхования; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
22 года—65 лет
на момент окончания действия кредитного договора
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
3 месяца
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- крупная сумма кредита;
- длительный срок кредитования;
- первоначальный взнос от 0%;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- может потребоваться поручительство физ. лица;
- требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования;
- максимальная сумма кредита 3 млн рублей при взносе менее 20%;
- кредит на покупку автомобиля у официального дилера;
- заемщик должен фактически проживать и работать в регионе присутствия банка
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Дата актуализации
11.02.2019 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новое авто» в 29 городах России
Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
в вашем городе
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