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Банк Зенит, автокредит

На новое авто

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    2 года—7 лет
    шаг - 12 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—6 500 000
    максимальная сумма кредита 3 млн рублей при первоначальном взносе менее 20%
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    14,9—17,9%
    зависит от величины первоначального взноса;- 3 п. п. при наличии личного страхования; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    22 года—65 лет
    на момент окончания действия кредитного договора
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • длительный срок кредитования;
    • первоначальный взнос от 0%;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО и дополнительного оборудования в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • может потребоваться поручительство физ. лица;
    • требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка
    Особые ограничения
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
    • ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования;
    • максимальная сумма кредита 3 млн рублей при взносе менее 20%;
    • кредит на покупку автомобиля у официального дилера;
    • заемщик должен фактически проживать и работать в регионе присутствия банка
  • Дата актуализации
    11.02.2019 16:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новое авто» в 29 городах России

Справочная информация
ПАО «Банк Зенит»
Адрес
129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
Сайт
www.zenit.ru
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Телефоны
8 800 500-66-77 — единая справочная служба

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