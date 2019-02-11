Авто с пробегом

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент погашения кредита; пробег авто до 100 тыс. км.

Срок кредита 2 года—7 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—3 500 000

максимальная сумма кредита 3 млн рублей при первоначальном взносе менее 30%

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 16,9—19,9%

зависит от величины первоначального взноса; + 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 3 п. п. при наличии личного страхования; — 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 22 года—65 лет

на момент окончания действия договора

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 3 месяца

Стаж работы общий 1 год

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; длительный срок кредитования; первоначальный взнос от 0% Минусы требуется страхование КАСКО; может потребоваться поручительство физ. лица; требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка выше на 1,5 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; ставка ниже на 3 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 1,5 п. п. при наличии GAP-страхования; заемщик должен фактически проживать и работать на территории присутствия банка

Дата актуализации 11.02.2019 17:05

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Авто с пробегом» в 29 городах России

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