Вход
Проинвестбанк, автокредит

Новые автомобили

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    от 100 000
    определяется исходя из платежеспособности клиента
  • Минимальный первоначальный взнос
    40%
  • Cтавка по кредиту
    13%
    — 0,5 п. п. при наличии личного страхования; + 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; + 4 п. п. при несвоевременном предоставлении ПТС
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    22 года—65 лет
    на момент окончания срока кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    3 месяца
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
    • рассмотрение заявки в течение 1 рабочего дня;
    • предоставляется пенсионерам
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка;
    • первоначальный взнос - от 40%;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 0,5 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка выше на 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
    • ставка выше на 4 п. п. при несвоевременном предоставлении ПТС;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • для заемщиков чей возраст на момент окончания кредита превышает 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин обязательно оформление личного страхования;
    • при сумме кредита до 1 млн руб. подтверждение дохода не требуется
  • Дата актуализации
    01.02.2019 11:38
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новые автомобили» в 4 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный Коммерческий Банк «Профессиональный инвестиционный банк»
Адрес
614010, г. Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
ОГРН
1025900000488
Отделения и банкоматы
в вашем городе Пермь
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(342) 270-00-32

Вернуться на страницу поиска автокредитов 1 266