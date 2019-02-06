Форсаж

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 16,8%

— 2 п. п. при покупке полиса личного страхования; — 3—5,1 п. п. при покупке полиса страхования GAP

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие банковского вклада; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 3-5,1 п. п. при покупке полиса страхования GAP; при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется

Дата актуализации 06.02.2019 13:22 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Форсаж» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

3 216