Вход
Русфинанс Банк, автокредит

Форсаж

Оформить кредит
Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    иностранный новый
  • Срок кредита
    2 года—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—6 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    16,8%
    — 2 п. п. при покупке полиса личного страхования; — 3—5,1 п. п. при покупке полиса страхования GAP
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    23 года—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется заявление на открытие банковского вклада;
    • повышенная ставка без личного страхования
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
    • ставка ниже на 3-5,1 п. п. при покупке полиса страхования GAP;
    • при сумме кредита до 1 млн рублей либо сумме кредита менее 1,2 млн рублей при условии внесения первоначального взноса в размере 40% подтверждение дохода не требуется
  • Дата актуализации
    06.02.2019 13:22
Оформить кредит
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Форсаж» в 121 городе России

Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
Адрес
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 1 посмотреть на карте
Телефоны
(846) 276-44-11

Вернуться на страницу поиска автокредитов 3 216