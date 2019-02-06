Отличная возможность

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства отечественный новый

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—6 500 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 16,8%

— 2,3—5,1 п. п. при покупке полиса страхования GAP; при сроке кредита от трех лет — 1,5—2 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя справка по форме банка не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы крупная сумма кредита; альтернативные способы подтверждения дохода; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; повышенная ставка без личного страхования Особые ограничения с личным страхованием ставка ниже на 1,5-2 п. п. при сроке кредита от трех лет; ставка ниже на 2,3-5,1 п. п. при наличии страхования GAP; при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не требуется

Дата актуализации 06.02.2019 13:28 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Отличная возможность» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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