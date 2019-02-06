Движ’ОК_old

Основные сведения Продавец автосалон частное лицо

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства старше 6 лет на момент оформления кредита,но не более 12 лет на момент окончания договора

Срок кредита 2 года—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—650 000

до 6,5 млн рублей для тарифов с комплексным страхованием «защита»

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 18,9—20,5%

зависит от первоначального взноса; − 2 п. п. при наличии личного страхования; − 3 п. п. при наличии комплексного страхования «защита»

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита; возможность приобрести авто у частного лица Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка без личного страхования; требуется заявление на открытие вклада Особые ограничения ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования; ставка ниже на 3 п. п. при наличии комплексного страхования "защита"

Дата актуализации 06.02.2019 13:25

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Движ’ОК_old» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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