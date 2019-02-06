Движ’ОК_old
Основные сведения
-
Продавец
- автосалон
- частное лицо
-
Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
-
Тип транспортного средства
иностранный подержанный
-
Возраст транспортного средства
старше 6 лет на момент оформления кредита,но не более 12 лет на момент окончания договора
-
Срок кредита
2 года—5 лет
-
Валюта
рубли
-
Сумма кредита
50 000—650 000
до 6,5 млн рублей для тарифов с комплексным страхованием «защита»
-
Минимальный первоначальный взнос
20%
-
Cтавка по кредиту
18,9—20,5%
зависит от первоначального взноса; − 2 п. п. при наличии личного страхования; − 3 п. п. при наличии комплексного страхования «защита»
-
Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
-
Мораторий на досрочное погашение
нет
-
Штраф за досрочное погашение
нет
-
Необходимость страхования
да
-
Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
-
Подтверждение дохода
не требуется
-
Регистрация по месту получения кредита
постоянная
-
Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
-
Особые условия
Погашение — аннуитет.
-
Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- подтверждение дохода не требуется;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита;
- возможность приобрести авто у частного лица
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка без личного страхования;
- требуется заявление на открытие вклада
- ставка ниже на 2 п. п. при наличии личного страхования;
- ставка ниже на 3 п. п. при наличии комплексного страхования "защита"
-
Дата актуализации
06.02.2019 13:25
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Движ’ОК_old» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11