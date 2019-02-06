Подержанное авто

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства отечественный подержанный

Возраст транспортного средства до 10 лет на момент окончания кредитного договора

Срок кредита 2 года—4 года

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—450 000

для легковых автомобилей макс. сумма — 350 тыс. рублей

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 18,9—20,5%

зависит от первоначального взноса; − 2 п. п. с личным страхованием; — 3 п. п. с комплексным страхованием «защита»

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 23 года—65 лет

на момент погашения кредита

Подтверждение дохода не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Особые условия Погашение — аннуитет.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы подтверждение дохода не требуется; возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита Минусы требуется страхование КАСКО; требуется заявление на открытие вклада; небольшая сумма кредита; высокая ставка Особые ограничения с личным страхованием ставка ниже на 2 п. п.; с комплексным страхованием «защита» ставка ниже на 3 п. п.; для легковых автомобилей максимальная сумма кредита - 350 тыс. рублей

Дата актуализации 06.02.2019 13:30 Оформить кредит

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Подержанное авто» в 121 городе России

Справочная информация ООО «Русфинанс Банк» Адрес 443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 1 посмотреть на карте Телефоны (846) 276-44-11

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