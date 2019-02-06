Подержанное авто
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- коммерческий автомобиль
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Тип транспортного средства
отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент окончания кредитного договора
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Срок кредита
2 года—4 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—450 000
для легковых автомобилей макс. сумма — 350 тыс. рублей
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
18,9—20,5%
зависит от первоначального взноса; − 2 п. п. с личным страхованием; — 3 п. п. с комплексным страхованием «защита»
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
23 года—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- подтверждение дохода не требуется;
- возможность включить стоимость КАСКО в сумму кредита
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется заявление на открытие вклада;
- небольшая сумма кредита;
- высокая ставка
- с личным страхованием ставка ниже на 2 п. п.;
- с комплексным страхованием «защита» ставка ниже на 3 п. п.;
- для легковых автомобилей максимальная сумма кредита - 350 тыс. рублей
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Дата актуализации
06.02.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанное авто» в 121 городе России
Справочная информация
ООО «Русфинанс Банк»
443013, г. Самара, ул. Чернореченская, д. 42а
в вашем городе
Москва
(846) 276-44-11