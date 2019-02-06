На новое ТС
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
1 год—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
250 000—1 800 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
12%
зависит от первоначального взноса; + 0,5 п. п. с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк; + 1 п. п. при оформлении КАСКО с франшизой
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—70 лет
до 70 лет для пенсионеров, до 60 лет для прочих заемщиков на момент окончания кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- предоставляется пенсионерам
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется поручительство супруга(и) при наличии
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
- с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк, ставка увеличивается на 0,5 п. п.;
- ставка выше на 1 п. п. при оформлении КАСКО с франшизой
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Дата актуализации
06.02.2019 12:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На новое ТС» в 8 городах России
Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
1025600001679
в вашем городе
Оренбург
(3532) 34-00-34