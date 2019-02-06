На новое ТС

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 1 год—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 250 000—1 800 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 12%

зависит от первоначального взноса; + 0,5 п. п. с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк; + 1 п. п. при оформлении КАСКО с франшизой

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—70 лет

до 70 лет для пенсионеров, до 60 лет для прочих заемщиков на момент окончания кредита

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; предоставляется пенсионерам Минусы требуется страхование КАСКО; требуется поручительство супруга(и) при наличии Особые ограничения для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; с момента выдачи кредита до первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором оригинал ПТС был предоставлен в банк, ставка увеличивается на 0,5 п. п.; ставка выше на 1 п. п. при оформлении КАСКО с франшизой

Дата актуализации 06.02.2019 12:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «На новое ТС» в 8 городах России

Справочная информация ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности» Адрес 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14 ОГРН 1025600001679 Отделения и банкоматы в вашем городе Оренбург Отделения 8 Банкоматы 16 посмотреть на карте Телефоны (3532) 34-00-34

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