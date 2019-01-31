Классический на новый автомобиль

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита до 5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—1 000 000

не более 90% от стоимости ТС

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 19,5%

— 4 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—68 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка по форме банка

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы альтернативные способы подтверждения дохода; возможно привлечение супруга(и) в качестве солидарного заемщика и учета совокупного дохода обоих супругов; небольшой первоначальный взнос Минусы при наличии супруга(и) требуется его письменное согласие на передачу автомобиля в залог; требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при наличии личного страхования ставка ниже на 4 п. п.; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 31.01.2019 17:24

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Классический на новый автомобиль» в 1 городе России

Справочная информация АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис Адрес 119019, г. Москва, Филипповский пер., д. 13, стр. 1 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 Банкоматы 2 посмотреть на карте Телефоны 8 800 100-22-08 — единая справочная служба

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