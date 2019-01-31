Классический на новый автомобиль
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
100 000—1 000 000
не более 90% от стоимости ТС
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
19,5%
— 4 п. п. при наличии личного страхования; + 2 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—68 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно привлечение супруга(и) в качестве солидарного заемщика и учета совокупного дохода обоих супругов;
- небольшой первоначальный взнос
Особые ограничения
- при наличии супруга(и) требуется его письменное согласие на передачу автомобиля в залог;
- требуется страхование КАСКО;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- при наличии личного страхования ставка ниже на 4 п. п.;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
31.01.2019 17:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Классический на новый автомобиль» в 1 городе России
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Форштадт» – Московский офис
119019, г. Москва, Филипповский пер.,
д. 13, стр. 1
в вашем городе
Москва
8 800 100-22-08
— единая справочная служба