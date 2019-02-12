Автогарант
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
до 1 года
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
до 3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
15%
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Cтавка по кредиту
15—18%
зависит от срока кредита; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
21 год—70 лет
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Подтверждение дохода
справка 2-НДФЛ
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Стаж работы общий
1 год
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Особые условия
<p>Кредит на покупку новых легковых автомобилей гражданам РФ, зарегистрированным в Москве, Московской области, г. Благовещенск Амурской области, г. Владимир, Владимирской области, г. Калининград, Калининградской области.<p/><p>Обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба в течение всего срока действия кредитного договора.<p/>
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- отсутствие комиссий
- требуется страхование КАСКО;
- небольшой срок кредитования
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Дата актуализации
12.02.2019 14:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автогарант» в 8 городах России
Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
в вашем городе
Москва
(495) 775-62-82