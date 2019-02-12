Вход
ТЭМБР-Банк, автокредит

Автогарант

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 1 года
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    до 3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    15—18%
    зависит от срока кредита; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—70 лет
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Стаж работы общий
    1 год
  • Особые условия
    <p>Кредит на покупку новых легковых автомобилей гражданам РФ, зарегистрированным в Москве, Московской области, г. Благовещенск Амурской области, г. Владимир, Владимирской области, г. Калининград, Калининградской области.<p/><p>Обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба в течение всего срока действия кредитного договора.<p/>
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • отсутствие комиссий
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • небольшой срок кредитования
  • Дата актуализации
    12.02.2019 14:42
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автогарант» в 8 городах России

Справочная информация
АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития»
Адрес
127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 8 Банкоматы 4 посмотреть на карте
Телефоны
(495) 775-62-82

Вернуться на страницу поиска автокредитов 118