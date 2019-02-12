Автокомиссия

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный подержанный

Возраст транспортного средства не старше 3 лет

Срок кредита до 1 года

Валюта рубли

Сумма кредита до 3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 16,5—19,5%

зависит от срока кредита; — 0,5 п. п. при наличии личного страхования

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—70 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ

Регистрация по месту получения кредита постоянная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Стаж работы общий 1 год

Особые условия <p>Кредит на покупку подержанных легковых автомобилей гражданам РФ, зарегистрированным в Москве, Московской области, г. Благовещенск Амурской области, г. Владимир, Владимирской области, г. Калининград, Калининградской области.<p/><p>Обязательное страхование от рисков утраты, угона и ущерба в течение всего срока действия кредитного договора.<p/>

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы отсутствие комиссий Минусы требуется страхование КАСКО; небольшой срок кредитования

Дата актуализации 12.02.2019 14:45

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокомиссия» в 8 городах России

Справочная информация АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» Адрес 127473, г. Москва, 1-й Волконский пер., д. 10 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 8 Банкоматы 4 посмотреть на карте Телефоны (495) 775-62-82

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