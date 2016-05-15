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Севергазбанк, автокредит

Автолюкс

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • мотоцикл
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    50 000—3 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    15,5—16%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 3 п. п. с личным страхованием; + 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 0,5 п. п. для клиентов, приобретающих автомобиль у автосалонов, входящих в группу корпоративных клиентов-автосалонов
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    20 лет—65 лет
    к моменту погашения последнего платежа
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • длительный срок кредитования;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно включить в сумму кредита стоимость КАСКО;
    • предоставляется ИП;
    • возможно оформить автомобиль в собственность ближайшего родственника;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется привлечение супруги (-а) в качестве созаемщика при сумме кредита свыше 1 млн рублей либо при учете совокупного дохода супругов;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • страховой взнос может быть оплачен в рассрочку;
    • ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием;
    • ставка выше на 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
    • ставка ниже на 0,5 п. п. для клиентов, приобретающих автомобиль у автосалонов, входящих в группу корпоративных клиентов-автосалонов;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    04.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автолюкс» в 34 городах России

Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Отделения и банкоматы
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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