Автолюкс

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль мотоцикл

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 50 000—3 000 000

Минимальный первоначальный взнос 20%

Cтавка по кредиту 15,5—16%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 3 п. п. с личным страхованием; + 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 0,5 п. п. для клиентов, приобретающих автомобиль у автосалонов, входящих в группу корпоративных клиентов-автосалонов

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 20 лет—65 лет

к моменту погашения последнего платежа

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 6 месяцев

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы длительный срок кредитования; альтернативные способы подтверждения дохода; возможно включить в сумму кредита стоимость КАСКО; предоставляется ИП; возможно оформить автомобиль в собственность ближайшего родственника; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика Минусы требуется страхование КАСКО; требуется привлечение супруги (-а) в качестве созаемщика при сумме кредита свыше 1 млн рублей либо при учете совокупного дохода супругов; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения страховой взнос может быть оплачен в рассрочку; ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием; ставка выше на 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; ставка ниже на 0,5 п. п. для клиентов, приобретающих автомобиль у автосалонов, входящих в группу корпоративных клиентов-автосалонов; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет

Дата актуализации 04.02.2019 13:36

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автолюкс» в 34 городах России

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