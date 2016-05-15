Автолюкс
Основные сведения
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Продавец
автосалон
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Вид транспортного средства
- легковой автомобиль
- мотоцикл
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- отечественный новый
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Срок кредита
6 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
50 000—3 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
20%
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Cтавка по кредиту
15,5—16%
зависит от первоначального взноса и срока кредита; — 3 п. п. с личным страхованием; + 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО; — 0,5 п. п. для клиентов, приобретающих автомобиль у автосалонов, входящих в группу корпоративных клиентов-автосалонов
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Необходимость страхования
да
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Возраст заёмщика
20 лет—65 лет
к моменту погашения последнего платежа
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
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Регистрация по месту получения кредита
- постоянная
- временная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- длительный срок кредитования;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- возможно включить в сумму кредита стоимость КАСКО;
- предоставляется ИП;
- возможно оформить автомобиль в собственность ближайшего родственника;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика
Особые ограничения
- требуется страхование КАСКО;
- требуется привлечение супруги (-а) в качестве созаемщика при сумме кредита свыше 1 млн рублей либо при учете совокупного дохода супругов;
- повышенная ставка при отсутствии личного страхования
- страховой взнос может быть оплачен в рассрочку;
- ставка ниже на 3 п. п. с личным страхованием;
- ставка выше на 6 п. п. при отсутствии пролонгации КАСКО;
- ставка ниже на 0,5 п. п. для клиентов, приобретающих автомобиль у автосалонов, входящих в группу корпоративных клиентов-автосалонов;
- для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
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Дата актуализации
04.02.2019 13:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автолюкс» в 34 городах России
Справочная информация
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