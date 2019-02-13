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Акибанк, автокредит

Автомобильный

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Экспресс-кредит
    да
  • Срок кредита
    1 год—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—1 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    20%
  • Cтавка по кредиту
    16%
    зависит от первоначального взноса; + 1 п. п. при предоставлении справки о доходах в свободной форме
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • справка по форме банка
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • возможно включение стоимости КАСКО в сумму кредита;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • требуется постоянная регистрация в регионе присутствия банка
    Особые ограничения
    • ставка выше на 1 п. п. при предоставлении справки о доходах в свободной форме;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет
  • Дата актуализации
    13.02.2019 11:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автомобильный» в 8 городах России

Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий ипотечный банк «Акибанк»
Адрес
423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
8 800 100-25-42 — единая справочная служба

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