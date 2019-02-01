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Камский Коммерческий Банк, автокредит

На покупку нового автомобиля

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    до 5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Минимальный первоначальный взнос
    30%
  • Cтавка по кредиту
    14—15%
    зависит от первоначального взноса; — 2 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    0,2% от суммы кредита (макс. 700 руб.) за перевод на счет автосалона
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—60 лет
    до 55 лет для женщин на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Вид платежа — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • максимальная сумма кредита не ограничена
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • первоначальный взнос - от 30%;
    • взимается комиссия за перевод денежных средств на счет автосалона;
    • повышенная ставка без личного страхования
    Особые ограничения
    • безналичный перевод средств физ. лица — 0,2%, но не более 700 рублей;
    • дополнительно может быть оформлено поручительство физического и/или юридического лица;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 2 п. п. с личным страхованием;
    • при стоимости авто больше 1 млн рублей первоначальный взнос может быть увеличен до 50%;
    • первоначальный взнос может быть уменьшен до 20% по решению Кредитного комитета банка
  • Дата актуализации
    01.02.2019 12:55
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «На покупку нового автомобиля» в 10 городах России

Справочная информация
ООО «Камский коммерческий банк»
Адрес
423807, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей, д. 21
ОГРН
1021600000840
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Телефоны
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