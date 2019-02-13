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Юг-Инвестбанк, автокредит

Новый автомобиль

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
    шаг - 6 месяцев
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—4 000 000
    ограничивается платежеспособностью заемщика
  • Минимальный первоначальный взнос
    15%
  • Cтавка по кредиту
    12,9—15,9%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—68 лет
    на момент погашения кредита; если возраст заемщика 65-68 лет обязательно оформление личного страхования
  • Подтверждение дохода
    справка 2-НДФЛ
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Предоставляется на приобретение нового легкового либо грузового автотранспорта, автобусов, спецтехники, сельскохозяйственной техники отечественного или импортного производства.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • крупная сумма кредита;
    • личное страхование не влияет на ставку
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • подтверждение дохода только с помощью справки 2-НДФЛ;
    • требуется постоянная регистрация в регионе выдачи кредита;
    • требуется поручительство супруга (-ги), при наличии
    Особые ограничения
    • в случае приобретения сельскохозяйственной техники оформление КАСКО не требуется;
    • для лиц старше 25 лет при первоначальном взносе от 40% оформление КАСКО не требуется
  • Дата актуализации
    13.02.2019 16:12
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Новый автомобиль» в 26 городах России

Справочная информация
АО «Акционерный банк «Юг-Инвестбанк»
Адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 113
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(861) 259-66-56

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