Легковой автомобиль
Основные сведения
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный новый
- иностранный подержанный
- отечественный новый
- отечественный подержанный
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Возраст транспортного средства
до 10 лет на момент заключения кредитного договора
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Срок кредита
до 7 лет
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Валюта
рубли
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
13,75—14,25%
зависит от первоначального взноса; − 0,25 п. п. при подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line»; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода; + 3 п. п. до момента оформления залога
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
на момент погашения кредита
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка по форме банка
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
постоянная
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Стаж работы на последнем месте
6 месяцев
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Особые условия
Погашение — аннуитет.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Минусы
- не требуется страхование КАСКО;
- максимальная сумма кредита не ограничена;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- первоначальный взнос - от 10%;
- личное страхование не влияет на ставку;
- длительный срок кредитования
Особые ограничения
- требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка;
- повышенная ставка до момента оформления залога
- ставка ниже на 0,25 п. п. при подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line»;
- ставка выше на 3 п. п. до момента оформления залога;
- ставка выше на 0,5 п. п. без подтверждения дохода
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Дата актуализации
31.01.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
344010, г. Ростов-на-Дону,
в вашем городе
Москва
(863) 200-00-00