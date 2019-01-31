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Центр-инвест, автокредит

Легковой автомобиль

Основные сведения
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • иностранный подержанный
    • отечественный новый
    • отечественный подержанный
  • Возраст транспортного средства
    до 10 лет на момент заключения кредитного договора
  • Срок кредита
    до 7 лет
  • Валюта
    рубли
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    13,75—14,25%
    зависит от первоначального взноса; − 0,25 п. п. при подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line»; + 0,5 п. п. без подтверждения дохода; + 3 п. п. до момента оформления залога
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
    на момент погашения кредита
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка по форме банка
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    постоянная
  • Стаж работы на последнем месте
    6 месяцев
  • Особые условия
    Погашение — аннуитет.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • максимальная сумма кредита не ограничена;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • первоначальный взнос - от 10%;
    • личное страхование не влияет на ставку;
    • длительный срок кредитования
    Минусы
    • требуется постоянная регистрация на территории присутствия банка;
    • повышенная ставка до момента оформления залога
    Особые ограничения
    • ставка ниже на 0,25 п. п. при подаче заявки на сайте банка с использованием сервиса «заявка on-line»;
    • ставка выше на 3 п. п. до момента оформления залога;
    • ставка выше на 0,5 п. п. без подтверждения дохода
  • Дата актуализации
    31.01.2019 15:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Легковой автомобиль» в 80 городах России

Справочная информация
ПАО «Коммерческий банк «Центр-инвест»
Адрес
344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(863) 200-00-00

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