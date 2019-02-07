Новые автомобили

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 3 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 30 000—2 000 000

Минимальный первоначальный взнос 10%

Cтавка по кредиту 14,9—15,4%

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Возраст заёмщика 18 лет—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ справка от работодателя не требуется

Особые условия Погашение — аннуитетные или дифференцированные платежи.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы не требуется страхование КАСКО; альтернативные способы подтверждения дохода; погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика; небольшой первоначальный взнос Особые ограничения справка о доходах предоставляется по требованию банка

Дата актуализации 07.02.2019 12:26

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

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Справочная информация ООО «ПромТрансБанк» Адрес 450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 2 посмотреть на карте Телефоны (347) 299-99-99

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