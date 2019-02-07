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Промтрансбанк, автокредит

Подержанные автомобили

Основные сведения
  • Продавец
    • автосалон
    • частное лицо
  • Вид транспортного средства
    легковой автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный подержанный
    • отечественный подержанный
  • Срок кредита
    3 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    30 000—2 000 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    10%
  • Cтавка по кредиту
    14,9—15,9%
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Возраст заёмщика
    18 лет—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • справка от работодателя
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    не требуется
  • Особые условия
    Погашение — аннуитетные или дифференцированные платежи.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • не требуется страхование КАСКО;
    • альтернативные способы подтверждения дохода;
    • погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
    • небольшой первоначальный взнос
    Особые ограничения
    • справка о доходах предоставляется по требованию банка
  • Дата актуализации
    07.02.2019 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Подержанные автомобили» в 17 городах России

Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
Адрес
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
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Телефоны
(347) 299-99-99

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