Подержанные автомобили
Основные сведения
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Продавец
- автосалон
- частное лицо
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Вид транспортного средства
легковой автомобиль
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Тип транспортного средства
- иностранный подержанный
- отечественный подержанный
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Срок кредита
3 мес.—5 лет
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Валюта
рубли
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Сумма кредита
30 000—2 000 000
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Минимальный первоначальный взнос
10%
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Cтавка по кредиту
14,9—15,9%
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Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
нет
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Мораторий на досрочное погашение
нет
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Штраф за досрочное погашение
нет
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Возраст заёмщика
18 лет—65 лет
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Подтверждение дохода
- справка 2-НДФЛ
- справка от работодателя
- не требуется
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Регистрация по месту получения кредита
не требуется
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Особые условия
Погашение — аннуитетные или дифференцированные платежи.
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Экспертиза Банки.ру
заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынкаПлюсы
Особые ограничения
- не требуется страхование КАСКО;
- альтернативные способы подтверждения дохода;
- погашение кредита аннуитетными или дифференцированными платежами по выбору заемщика;
- небольшой первоначальный взнос
- справка о доходах предоставляется по требованию банка
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Дата актуализации
07.02.2019 12:29
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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Справочная информация
ООО «ПромТрансБанк»
450000, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 70
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Москва
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