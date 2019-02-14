Автокредит

Основные сведения Продавец автосалон

Вид транспортного средства легковой автомобиль коммерческий автомобиль

Тип транспортного средства иностранный новый отечественный новый

Срок кредита 6 мес.—5 лет

Валюта рубли

Сумма кредита 100 000—2 500 000

Минимальный первоначальный взнос 0%

Cтавка по кредиту 15—18%

зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. без справки о доходах; — 1 п. п. при наличии личного страхования

Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании нет

Мораторий на досрочное погашение нет

Штраф за досрочное погашение нет

Необходимость страхования да

Возраст заёмщика 21 год—65 лет

Подтверждение дохода справка 2-НДФЛ не требуется

Регистрация по месту получения кредита постоянная временная

Стаж работы на последнем месте 4 месяца

Особые условия Кредит предоставляется на автомобили категории B, C и D с разрешенной максимальной массой до 7500 кг и числом пассажирских мест до 20.

Экспертиза Банки.ру заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка Плюсы при первоначальном взносе свыше 10% возможно включить стоимость страховых премий в сумму кредита; первоначальный взнос не требуется Минусы требуется страхование КАСКО; повышенная ставка при отсутствии личного страхования Особые ограничения при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не обязательно, без справки о доходах ставка увеличивается на 0,5 п. п.; для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет; ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования

Дата актуализации 14.02.2019 11:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Автокредит «Автокредит» в 7 городах России

Справочная информация АО «Эксперт Банк» Адрес 644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107 Отделения и банкоматы в вашем городе Москва Отделения 5 Банкоматы 1 посмотреть на карте Телефоны 8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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