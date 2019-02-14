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Эксперт Банк, автокредит

Автокредит

Основные сведения
  • Продавец
    автосалон
  • Вид транспортного средства
    • легковой автомобиль
    • коммерческий автомобиль
  • Тип транспортного средства
    • иностранный новый
    • отечественный новый
  • Срок кредита
    6 мес.—5 лет
  • Валюта
    рубли
  • Сумма кредита
    100 000—2 500 000
  • Минимальный первоначальный взнос
    0%
  • Cтавка по кредиту
    15—18%
    зависит от первоначального взноса и срока кредита; + 0,5 п. п. без справки о доходах; — 1 п. п. при наличии личного страхования
  • Комиссии при рассмотрении / выдаче / обслуживании
    нет
  • Мораторий на досрочное погашение
    нет
  • Штраф за досрочное погашение
    нет
  • Необходимость страхования
    да
  • Возраст заёмщика
    21 год—65 лет
  • Подтверждение дохода
    • справка 2-НДФЛ
    • не требуется
  • Регистрация по месту получения кредита
    • постоянная
    • временная
  • Стаж работы на последнем месте
    4 месяца
  • Особые условия
    Кредит предоставляется на автомобили категории B, C и D с разрешенной максимальной массой до 7500 кг и числом пассажирских мест до 20.
  • Экспертиза Банки.ру

    заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках кредитных продуктов, выявленных по результатам исследования рынка
    Плюсы
    • при первоначальном взносе свыше 10% возможно включить стоимость страховых премий в сумму кредита;
    • первоначальный взнос не требуется
    Минусы
    • требуется страхование КАСКО;
    • повышенная ставка при отсутствии личного страхования
    Особые ограничения
    • при сумме кредита до 1 млн рублей подтверждение дохода не обязательно, без справки о доходах ставка увеличивается на 0,5 п. п.;
    • для мужчин в возрасте до 27 лет требуется военный билет;
    • ставка ниже на 1 п. п. при наличии личного страхования
  • Дата актуализации
    14.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Автокредит «Автокредит» в 7 городах России

Справочная информация
АО «Эксперт Банк»
Адрес
644046, Омская обл., г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 107
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8 800 333-11-50 — единая справочная служба

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